O Banco Nacional Ultramarino (BNU) foi oficialmente autorizado a abrir uma sucursal na Ilha da Montanha. Um despacho de Lionel Leong, Secretário para a Economia e Finanças autoriza o banco, já desde dia 28 de Setembro, a estabelecer a sucursal “para exercer as actividades autorizadas na RAEM”.

Já no ano passado, Pedro Cardoso, presidente da Comissão Executiva do banco, tinha dito que pretendia abrir a sucursal em 2016, faltando agora a autorização da parte chinesa. A nova sucursal parte da vontade do banco acompanhar mais de perto os seus clientes e ter uma postura mais activa na promoção dos negócios entre a China que pretendem negociar e os países de língua portuguesa, como disse Cardoso aos média em 2015.