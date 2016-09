Wang Jianlin ultrapassa Li Ka-Shing como homem mais rico da Ásia

Wang Jianlin ultrapassou o empresário de Hong Kong Li Ka-shing como o homem mais rico da Ásia, graças aos preços crescentes das acções A e H listadas do Wanda Group nos últimos meses. Com uma fortuna de US$ 38,1 mil milhões, Wang ultrapassou Li como a pessoa mais rica da China, de acordo com dados da Bloomberg Chinese Rich List e Asia Rich List de 1 de Maio de 2015.

Nessa data, Wang Jianlin classificou-se como o 11º mais rico do mundo, o fundador do Alibaba Group Jack Ma o 17º, com uma fortuna de US$ 35,1 mil milhões e Li Ka-shing o 19º, com US$ 34,7 mil milhões. A classificação de Wang superou a de Li e Ma no final de Abril.

De acordo com as listas de ricos divulgadas antes pela Bloomberg e Forbes, Wang Jianlin tinha uma fortuna de apenas US$ 24,2 mil milhões, mostrando que o aumento acentuado no valor de mercado de três empresas listadas de Wang nesse período tornou-se um factor-chave da sua riqueza crescente.

Em 4 de Maio, as acções na Dalian Wanda Commercial Properties, uma empresa listada em Hong Kong do Wanda Group, subiu para HK$ 68/acção após a abertura, empurrando o seu valor de mercado acima de HK$ 300 mil milhões pela primeira vez. Uma vez que Wang e a sua família detinham 2,43 mil milhões de acções da Dalian Wanda Commercial Properties através do Wanda Group, o valor de mercado das acções da Dalian Wanda Commercial Properties detidas apenas por ele e pela sua família já ultrapassa US$ 20 mil milhões.

Além da Dalian Wanda Commercial Properties, Wang Jianlin também detém uma participação de 60,71% em acções A listadas Wanda Cinema Line (002739.SZ) por meio da Wanda Investment Co., Ltd, que tinha um valor de mercado de cerca de RMB 57,2 mil milhões com base no valor de mercado da Wanda Cinema Line em 4 de Maio.

Além das duas empresas listadas acima, Wang Jianlin também detém uma participação de 78% na AMC, uma operadora de cinema listada nos EUA com um valor de mercado de cerca de RMB 14,5 mil milhões, com base nos preços das acções em 4 de Maio, elevando o valor das participações de Wang Jianlin nas três empresas listadas para cerca de RMB 200 mil milhões ou US$ 32 mil milhões.

Notavelmente, as ações da Dalian Wanda Commercial Properties e da Wanda Cinema Line subiram em Abril 33% e 74%, respectivamente.

Em relação ao desempenho das duas empresas no mercado de capitais, alguns analistas do sector acreditavam que era devido, principalmente, à reavaliação dos investidores das suas valorizações. Em particular, a estratégia recentemente proposta do Wanda Group de sua quarta reestruturação, ou seja, de “asset-heavy” para “asset-light”, ajudou a aliviar os estrangulamentos financeiros que há muito tempo inibiam a velocidade de expansão da Dalian Wanda Commercial Properties. Os investidores vão, portanto, também reavaliar a velocidade de expansão de activos da Dalian Wanda Commercial Properties.

Além disso, com a crescente presença em cultura, turismo, e-commerce e finanças, o Wanda Group construirá um ecossistema fechado que consiste de tráfego de clientes, logística, fluxo de capital e fluxo de informações com base no consumo off-line.

“Com as suas propriedades comerciais maciças no continente, acreditamos que a Dalian Wanda Commercial Properties beneficiará da política do governo central para impulsionar o consumo doméstico. Devido à poderosa influência da marca de Wanda na China, os seus bens serão favorecidos pelos comerciantes nacionais e estrangeiros. Acreditamos que, à medida que as suas propriedades comerciais amadurecem, ainda há espaço para Wanda aumentar os rendimentos.”