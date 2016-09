De acordo com o relatório sobre o sector das feiras profissionais da Ásia relativo a 2015, divulgado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), o território possui um dos mercados de menor dimensão no que respeita à indústria MICE, mas também um dos mais recentes no sector.

No ano passado, a área de exposição total comercializada no âmbito das feiras profissionais realizadas em Macau ascendeu a 209.250 metros quadrados, um aumento de 147,6% em comparação com os 84.500 metros quadrados dedicados a este tipo de feiras em 2014. Macau registou uma taxa de crescimento mais rápida no âmbito do mercado asiático das feiras profissionais durante o período em causa.

Apesar da economia do território ter sido negativamente afectada no ano passado por factores económicos externos, a indústria das feiras profissionais registou um crescimento anual de 5,9% no que toca à área de exposição total comercializada, no seguimento do aumento registado em 2014. A taxa de crescimento verificada em Macau foi superior à média regional, que se situou em 5,6% em 2015.

Com estes dados o IPIM reitera que é expectável que a indústria MICE em Macau continue a crescer acima da média regional nos próximos anos.