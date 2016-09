A taxa de inflação fixou-se nos 3,2% nos 12 meses terminados em Agosto em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, indicam dados oficiais ontem divulgados. De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu impulsionado sobretudo pelos aumentos nas secções de bebidas alcoólicas e tabaco (+32,75%) e da educação (+8,94%). Só em Agosto, o IPC geral médio aumentou 1,65%, em termos anuais, voltando a abrandar face ao mês anterior (+2,08%). O crescimento do indicador em Agosto deveu-se principalmente à ascensão das rendas dos parques de estacionamento, à subida dos preços das refeições adquiridas fora de casa, ao acréscimo das despesas dos serviços de administração de edifícios e dos preços dos automóveis, de acordo com a DSEC. No cômputo dos primeiros oito meses do ano, o IPC geral médio cresceu 2,83% face ao período homólogo do ano passado.