Era impossível isto não aparecer. Uma lista de filmes preferidos do século XXI. Saiu uma semelhante na BBC e esta, pessoal e necessariamente apenas produto da investigação pobre de um curioso, é inspirada nessa. Apresenta-se em ordem alfabética porque valorizar uns sobre outros seria quase impossível.

Estas listas do século XXI introduzem, agora que já não há inocentes, um aviso. O de constatar que já estamos quase em 2017 e que, no meio de tantos filmes muito bons e filmes óptimos, já não há grandes filmes ou já não existe capacidade de espanto.

O artigo que acompanha a lista da BBC argumenta que se vive uma época de ouro do cinema. A ideia nuclear que nele se descobre é a de que existe um número crescente de espectadores exigentes que se não contentam com o ubíquo blockbuster norte-americano. Dá-se (concordo) como exemplo The White Ribbon, de Haneke, um filme de art-house com um público muito vasto – porque é acessível mas também atraente a vários níveis. Outro argumento é o da diversidade de tipos de filmes existente, da animação japonesa ao noir californiano.

Na lista que nesta página se apresenta há uma quantidade vasta de filmes onde se encontram temas e estilos não muito convencionais mas que mantêm um apelo a que será sensível um público alargado. Se The Turin Horse, Goodbye, Dragon Inn ou Instructions for a Light and Sound Machine não entram nesta classificação, Ida, Black Coal, Thin Ice ou The White Ribbon, entre muitos outros, conseguem-no.

Outro argumento que tende a elogiar a riqueza do cinema contemporâneo é o da diversidade da sua origem (concordo). Na lista que se mostra em baixo há autores de mais de 30 países diferentes, do Irão ao Mali, da Argentina à Palestina e à Tailândia (não foi intenção própria). Que estes filmes estejam acessíveis a um mero curioso e não apenas a um profissional que frequente festivais é prova de que a riqueza do cinema contemporâneo (muito ligada ao aparecimento das facilidades técnicas que o digital permite) é cada vez mais acessível.

O que é irritante é que o cinema se pode estar a tornar numa espécie de coisa gira nesta época de coisas giras, produto da Wallpaperização e Monoclização do mundo, um mundo onde tudo é cool e tem design e pequenos cafézinhos como há em Taiwan e em Lisboa, um mundo de tapas, foodies, cocktails de assinatura, craft beer e suecos de barba.

About Elly (Asghar Farhadi, 2009)

Address Unknown (Kim Ki-duk, 2001)

All About Lily Chou-Chou (Shunji Iwai, 2001)

Amores Perros (Alejandro Inarritu, 2000)

Amour Fou (Jessica Hausner, 2014)

A Separation (Asghar Farhadi, 2011)

Aurora (Cristi Puiu, 2010)

Bad Guy (Kim Ki-duk, 2001)

Bamako (Abderrahmane Sissako, 2006)

Black Coal, Thin Ice (Diao Yinan, 2014)

Blind Mountain (Li Yang, 2007)

Blind Shaft (Li Yang, 2003)

Brand Upon the Brain (Guy Maddin, 2006)

Bullhead (Michael Roskam, 2011)

Colossal Youth (Pedro Costa, 2006)

Dark Water (Nakata Hideo, 2002)

Devils on the Doorstep (Jiang Wen, 2000)

Distant (Nuri Bilge Ceylan, 2002)

Dogtooth (Yorgos Lanthimos, 2009)

Downfall (Oliver Hirschbiegel, 2004)

Enter the Void (Gaspar Noé, 2009)

Film Socialism (Godard, 2010)

Force Majeure (Ruben Ostlund, 2014)

4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Cristian Mungiu, 2007)

Girlhood (Céline Sciamma, 2014)

Goodbye, Dragon Inn (Tsai Ming-liang, 2003)

Hard to be a God (Alexei German, 2013)

Holy Motors (Leos Carax, 2012)

Hunger (Steve McQueen, 2008)

I Am Love (Luca Guadagnino, 2009)

Ichi the Killer (Takashi Miike, 2001)

Ida (Pawel Pawlikowski, 2013)

In Praise of Love (Godard, 2001)

Instructions for a Light and Sound Machine (Peter Tscherkassky, 2005)

In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000)

In Vanda’s Room (Pedro Costa, 2000)

Japon (Carlos Reygadas, 2002)

Kinatay (Brillante Mendoza, 2009)

Le Quattro Volte (Michelangelo Frammartino, 2010)

Locke (Steven Knight, 2013)

Lourdes (Jessica Hausner, 2009)

Love and Bruises (Lou Ye, 2011)

Melancholia (Lars von Trier, 2011)

Moonrak Transistor (Pen-Ek Ratanaruang, 2001)

Mother (Bong Joon-ho, 2009)

Mullholland Drive (David Lynch, 2001)

My Winnipeg (Guy Maddin, 2007)

Neighboring Sounds (Kleber Mendonça Filho, 2012)

Nymphomaniac (Lars von Trier, 2013)

Offside (Jafar Panahi, 2006)

Old Boy (Park Chan-wook, 2003)

Omar (Hani Abu-Assad, 2013)

1001 Nights (Miguel Gomes, 2015)

Pieta (Kim Ki-duk, 2012)

Pistol Opera (Seijun Suzuki, 2001)

Princess Raccoon (Seijun Suzuki, 2005)

Shirley Visions of Reality (Gustav Deutsch, 2013)

Skeletons (Nick Whitfield, 2010)

Still Life (Jia Zhangke, 2006)

Syndromes and a Century (Apichatpong Weerasethakul, 2006)

Swirl (Clarissa Campolina and Helvécio Marins Jr., 2011)

Tabu (Miguel Gomes, 2012)

The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012)

The Assassin (Hou Hsiao-hsien, 2015)

The Buffalo Boy (Minh Nguyen-Vo, 2004)

The City of God (Fernando Meirelles, 2002)

The Forbidden Room (Guy Maddin, 2015)

The Great Beauty (Paolo Sorrentino, 2013)

The Great Ecstasy of Robert Carmichael (Thomas Clay, 2005)

The Headless Woman (Lucrécia Martel, 2008)

The Lives of Others (Florian Henckel von Donnersmark, 2006)

The Return (Andrey Zvyagintsev, 2003)

The Strange Case of Angelica (Manoel de Oliveira, 2010)

The Turin Horse (Béla Tarr e Ágnes Hranitzky, 2011)

The Wayward Cloud (Tsai Ming-liang, 2005)

The White Ribbon (Michael Haneke, 2009)

Thirst (Park Chan-wook, 2009)

13 Assassins (Takashi Miike, 2010)

3-Iron (Kim Ki-duk, 2004)

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Apichatpong Weerasethakul, 2010)

Unknown Pleasures (Jia Zhangke, 2002)

Untold Scandal (E J-yong, 2003)

Venus in Fur (Roman Polanski, 2013)

Vera Drake (Mike Leigh, 2004)

Victoria (Sebastian Schipper, 2016)

Winter Sleep (Nuri Bilge Ceylan, 2014)

You Ain’t Seen Nothin’ Yet (Alain Resnais, 2012)