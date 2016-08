Foram cerca de 2454 as queixas contra o serviço de táxis recebidas pela PSP desde Janeiro. A cobrança excessiva de tarifas e a rejeição de transporte ocupam as maiores proporções, com 35% (86 casos) e 36% (883 casos), respectivamente. A aceitação de transportar passageiros que não respeitam a fila ocupa 5% das queixas. A PSP recebeu ainda, durante o mês de Julho, um total de 123 acusações de serviço de transporte sem licença própria, em que 116 envolvem acusações dirigidas à chamada de carros por aplicações de telemóvel. De Janeiro a Julho, foram registados 413 casos através das operações de combate a veículos sem licença em que 286 também envolviam o conceito de “chamada por app”, como é o caso da Uber. As multas nestes casos podem ascender a 30 mil patacas.