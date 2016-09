Antes do boom desenfrado do turismo chinês em Portugal, já os japoneses gostavam de visitar o país e os seus lugares mais tradicionais. Airi Oguri, jovem estudante de Língua Portuguesa da Universidade de Macau (UM), confirma isso mesmo. “Portugal é um país muito semelhante ao Japão e é o melhor país para os japoneses morarem.”

A jovem apaixonou-se pela língua de Camões muito cedo, aos 16 anos. Em Macau encontrou o lugar certo para aprender e explorar todos os idiomas que aprendeu. Contudo, ainda fala Português de modo tímido, como quem tem medo de errar e necessita de analisar cada expressão portuguesa e cada palavra que ainda lhe é estranha.

“Estudei um ano no Brasil quando tinha 16 anos de idade. Depois entrei para a Universidade de Estudos Estrangeiros de Quioto para não esquecer o Português que tinha aprendido”, contou ao HM. Apesar de já ter visitado Portugal, há cerca de quatro anos, é para o Brasil que Airi quer voltar um dia, talvez por se sentir tão próxima do país das praias e do samba.

Natural de Wakayama, a sul da cidade de Osaka, Airi Oguri deseja também aprender Chinês. “Quero aprender esta língua porque também é importante para arranjar trabalho no futuro, por isso decidi vir para Macau.”

Neste momento a estudante encontra-se no Japão, mas é para a RAEM que deseja voltar. “Acho que só aqui posso aprender mais sobre as minhas outras línguas, como o Português, o Chinês ou o Inglês.”

Macau, terra desconhecida

Quando chegou à pequenina Macau, Airi Oguri não sabia os lugares para onde podia sair e onde podia comer. Esteve um ano aqui mas não conheceu apenas o pequeno território, tendo optado por viajar por outros países da Ásia.

“Passei seis meses em que estava muito pouco tempo em Macau e praticamente só viajava para outros países, porque as viagens aqui são muito mais baratas. Mas aqui também tive experiências interessantes. Comecei a ir muito às piscinas e saía com as minhas amigas. A minha experiência em Macau foi óptima”, revelou.

Dos lugares por onde passou, Airi Oguri tem mais saudades das Filipinas, “porque tem praias lindas”, e Taiwan, onde diz ter muitos amigos.

Macau até seria um bom território para viver, dado os elevados salários, aponta. “Vivi um ano como estudante e achei caro, tinha sempre de me preocupar com os preços para não gastar muito. Mas acredito que deva ser um sítio interessante para viver. Macau tem uma coisa boa que é o facto de ficar muito perto da China ou de Hong Kong. Foi um sítio onde fiz amigos de várias nacionalidades e não apenas chineses.”

Quando não está a estudar, Airi Oguri gosta de se exercitar no ginásio, para manter a boa forma. Enquanto espera por uma oportunidade, a jovem continua a sonhar com a sua profissão ideal.

“O meu sonho é ser consultora na área social e nos seguros, gostava de um dia poder ter a minha própria empresa.” Para atingir o seu objectivo, a jovem já tem o seu caminho bem definido. “Para realizar esse sonho tenho de estudar várias línguas e tirar vários cursos. É por isso que gostava de morar fora do Japão, para não me esquecer das línguas”, conclui.

Em Macau, Airi não deixou de frequentar bares bem portugueses e beber a típica cerveja com amigos lusos e estrangeiros. A cada palavra nova aprendida no decurso das conversas banais mostrou uma imensa curiosidade.

Para ela, esta entrevista, que a deixou muito feliz, também representou uma oportunidade para se dar a conhecer e para praticar mais a língua à qual já deu tanta dedicação, contou.

Quando lhe perguntamos como descreve Portugal, Airi Oguri utiliza uma palavra única, que nos define por inteiro e que não tem sequer tradução numa outra língua: a saudade. Apesar de a ter aprendido na sala de aula, numa terra que é chinesa e também portuguesa, é saudade que Airi Oguri parece sentir. Saudade de Portugal, que visitou há quatro anos com a irmã. Mas saudade também do Brasil, dono de um outro Português que lhe é familiar.